Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф победила в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира. Гонка состоялась в немецком Оберхофе.

The #OBE21 sprint results are in - @TirilEckhoff with a flawless victory! And a first individual podium for Lisa Theresa Hauser. ??



