NYT: Трамп обсуждал с советниками возможность самопомилования

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя до истечения срока правления, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. 20 января состоится инаугурация Джо Байдена. Ранее ни один президент США не использовал право помилования в отношении самого себя.

По данным NYT, господин Трамп обсуждал со своими советниками юридические и политические последствия самопомилования. Он все больше убеждается в том, что противники будут преследовать его после ухода с поста президента, для чего обратятся в правоохранительные органы.

Единственным президентом США, прошедшим процедуру помилования, был Ричард Никсон. В 1974 году, через месяц после его ухода с поста главы государства, новый президент Джеральд Форд помиловал господина Никсона за все преступления, совершенные им на своем посту.

6 января во время утверждения голосов выборщиков сторонники господина Трампа прорвались в Капитолий в Вашингтоне. В результате беспорядков погибли пять человек. Позже Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Господин Трамп заявил, что нарушившие закон в ходе беспорядков «заплатят» за это. Также он объявил о намерении сосредоточиться на передаче власти.

Подробнее о позиции Дональда Трампа — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».