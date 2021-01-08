Белый дом призвал привлечь к ответственности участников штурма Капитолия

Пресс-секретарь президента Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что весь Белый дом осуждает насилие в Капитолии, передает Reuters. Госпожа Макинани добавила, что те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности.

«Мы осуждаем это — президент и администрация — самым решительным образом. Это недопустимо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона»,— сказала госпожа Макинани журналистам в зале брифингов Белого дома. Она добавила, что Белый дом работает над упорядоченной передачей власти избранному президенту Джо Байдену.

Как сообщал и.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин, Минюст США за последние 36 часов предъявил обвинения по 40 делам после беспорядков в Капитолии, планируется возбудить еще 15 дел.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер пообещал обеспечить мирную передачу власти господину Байдену 20 января. Господин Трамп по-прежнему не согласен с итогами выборов, однако тоже пообещал организованно передать власть новому главе государства.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».