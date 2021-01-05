Генпрокуратура рассказала о борьбе с повышением цен в регионах

Прокуроры за первые шесть месяцев 2020 года выявили более 600 нарушений закона по ценообразованию на продукты. К административной ответственности привлекли 330 человек, рассказала Генпрокуратура ТАСС.

Цены удалось снизить в Москве, Башкирии, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой и Нижегородской областях и других регионах. В Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской области пресечены случаи превышения предельных размеров торговых наценок к продуктам, которые продают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. В Петропавловске-Камчатском снижена стоимость хлеба, в Якутии — цены по 47 продуктам, в Бурятии — на гранулированный чай и подсолнечное масло. Кроме того, в Саратовской и Новосибирской областях после вмешательства прокуратуры элеваторы снизили цену на услуги на 40%.

16 декабря власти, поставщики и ритейлеры подписали соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Меры по сдерживанию цен на продукты были приняты после критики президента Владимира Путина. Кроме того, правительство сможет самостоятельно решать, когда устанавливать предельные цены на социально значимые продукты. Ранее правительство могло регулировать цены на срок до 90 дней, когда цены поднимались на 30% и выше.

О том, к чему приведет регулирование торговли,— в материале “Ъ” «Не торгуйтесь, не на рынке».