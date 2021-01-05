В Бразилии у двух человек выявили «британский» штамм коронавируса

В Бразилии зафиксировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса, распространившимся из Великобритании. Новую мутацию выявили в декабре, заразившиеся ею обнаружены уже в нескольких странах, в том числе в Китае и США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на властей бразильского штата Сан-Паулу, новым штаммом коронавируса заболели 25-летняя местная жительница и ее 34-летний знакомый. Женщина, предположительно, заразилась от побывавших в Великобритании путешественников, с которыми она ранее контактировала. О состоянии здоровья заболевших ничего неизвестно.

Из-за распространения нового штамма COVID-19 более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия. На территории РФ штамм пока не обнаружен.

О новой мутации коронавируса читайте в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».