Китай назвал теорию об утечке коронавируса из лаборатории ложью

Китай назвал ложью и клеветой слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера. Ранее он назвал наиболее вероятной версию, по которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае.

«Господин Поттинджер, будучи высокопоставленным чиновником правительства Соединенных Штатов, продолжает повторять уже ранее звучавшую ложь и клевету. Я очень надеюсь, что американская сторона внесет ясность, чем является данное заявление: личным мнением господина Поттинджера или официальной позицией США»,— сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Она отметила, что ранее теорию об утечке вируса из лаборатории в городе Ухань раскритиковали мировые ученые и эксперты в области контроля за заболеваниями, в числе которых были и специалисты из США. Кроме того, представители американских СМИ были в Уханьском институте вирусологии, где им сообщали о реальном положении дел.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что источником вируса SARS-CoV-2 была лаборатория в городе Ухань. Он сказал, что у него есть доказательства, но отказался сообщить подробности. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились 85 млн человек.