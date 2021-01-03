Эпидемиолог рассказала об опасности нового штамма COVID-19 для детей

Новый штамм коронавируса COVID-19, выявленный в Великобритании, более заразен для детей и подростков до 19 лет, сообщила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани. По ее словам, из-за этого вирус может с большей вероятностью спровоцировать у них симптомы.

Повышенная заразность среди детей и подростков может привести к тому, что новый штамм будет быстрее переходить к взрослым, добавляет эпидемиолог. Это приведет к всплеску заболеваемости и росту смертей.

«Нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании <…> Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу»,— написала Гурдасани в Twitter.

Предполагается, что новый штамм COVID-19 распространяется на 70% быстрее. Уже более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия. На территории РФ штамм пока не обнаружен. Британские власти из-за ухудшения эпидемиологической обстановки ужесточили ограничения в стране.

О распространении мутации COVID-19 читайте в материале “Ъ FM” «Британский штамм подбирается к России».