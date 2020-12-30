Россия осудила атаку в Йемене

МИД России прокомментировал сообщения о взрывах в международном аэропорту в Адене. Москва осудила преступление и призвала к комплексному политическому урегулированию «затянувшегося военно-политического кризиса» в Йемене.

«В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым»,— говорится в сообщении российского МИДа. Ведомство отмечает, что пока никто не взял ответственность за атаку.

Россия считает, что без компромиссных договоренностей между участниками йеменского конфликта нельзя добиться решения «многочисленных проблем этой страны», среди которых — общественная безопасность и борьба с террористами. «Исходим из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене»,— говорится в комментарии российского ведомства.

Взрывы в аэропорту Адена прогремели в момент встречи членов нового правительства страны. В самолете из Саудовской Аравии прилетели все члены кабинета министров за исключением министра обороны. Погибли 22 человека, 50 получили ранения. После этого взрыв произошел возле дворца «Эль-Маашик», куда отправились члены правительства. Власти возложили ответственность за атаку на хуситское движение «Ансар Аллах» и стоящий за ним Иран.

Подробнее об атаках — в материале “Ъ” «Правительство Йемена чуть не взорвали».