В Йемене у президентского дворца произошел взрыв

В йеменском городе Аден произошел взрыв возле президентского дворца «Эль-Маашик», сообщил Reuters со ссылкой на жителей. Подробности пока неизвестны. Отметим, что во дворец после взрывов в аэропорту направлялись члены правительства.

Взрывы в аэропорту Адена прогремели в момент встречи членов нового правительства страны. В самолете из Саудовской Аравии прилетели все члены кабинета министра за исключением министра обороны.

Правительство Йемена возложило ответственность за атаку на хуситское движение «Ансар Аллах» и стоящий за ним Иран. Погибли 22 человека, 50 получили ранения. В числе раненых — заместитель главы Минсвязи Насыр Шариф, представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы Аль-Мансура Наджи аль-Махри. Никто из министров не пострадал.

