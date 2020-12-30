Роскомнадзор составит протоколы на девять СМИ-иноагентов за нарушение маркировки

Роскомнадзор составит протоколы в отношении девяти СМИ-иноагентов за нарушение правил маркировки, сообщили в пресс-службе ведомства. О планах составить протоколы Роскомнадзор сообщил вчера, 29 декабря, однако не уточнил их количество.

«Первые протоколы будут составлены в отношении девяти СМИ — за отсутствие маркировки на их сайтах, находящихся под управлением одного юридического лица»,— сказали в пресс-службе (цитата по ТАСС). По девять протоколов составят в отношении юридического лица и должностного лица (гендиректора юрлица).

Материалы иностранных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф для должностных лиц в размере 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб.

Отметим, что сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами физлиц и незарегистрированных общественных объединений, которые занимаются политикой в России и финансируются из-за рубежа. До этого граждане могли стать иноагентами только за распространение информации СМИ-иноагентов и получение средств из-за рубежа.

О том, как Россия впервые объявила своих граждан «иностранными агентами»,— в материале “Ъ”.