Роскомнадзор составит протоколы на СМИ-иноагентов за нарушение маркировки

Роскомнадзор составит протоколы в отношении СМИ-иноагентов за нарушение правил маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

«Несмотря на требования российского законодательства, иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона. В этой связи управлением Роскомнадзора по ЦФО вызваны представители СМИ-иноагентов, в отношении которых будут составлены протоколы об административных правонарушениях»,— говорится в сообщении.

Материалы иностранных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф для должностных лиц в размере 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб.

Напомним, 25 декабря Совет федерации одобрил закон о признании иноагентами физлиц и незарегистрированных общественных объединений, которые занимаются политикой в России и финансируются из-за рубежа. Президент пока не подписал документ.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Больше агентов, хороших и разных».