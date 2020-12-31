10 главных сделок 2020 года

10 апреля Минфин объявил о покупке 50% плюс одной акции Сбербанка (52,32% обыкновенных акций) у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сделка была осуществлена по средневзвешенной цене торгов на Московской бирже за период с 9 марта по 7 апреля.

Сумма сделки — 2,14 трлн руб. (около $28,9 млрд). Для заключения акционерного соглашения во владении ЦБ осталась еще одна обыкновенная акция Сбербанка, которая была передана Минфину 6 мая. Ранее этот пакет акций Сбербанка оценивался в 2,4–2,5 трлн руб. Для покупки Минфин конвертировал средства ФНБ в размере $8,67 млрд, €7,92 млрд и £1,6 млрд в 1,49 трлн руб.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.