10 главных сделок 2020 года

Сбербанк
- Актив: 50% плюс одна акция в уставном капитале Сбербанка (52,32% обыкновенных акций)
- Цена: $28,9 млрд
- Продавец: Банк России
- Приобретатель: Министерство финансов РФ
10 апреля Минфин объявил о покупке 50% плюс одной акции Сбербанка (52,32% обыкновенных акций) у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сделка была осуществлена по средневзвешенной цене торгов на Московской бирже за период с 9 марта по 7 апреля.
Сумма сделки — 2,14 трлн руб. (около $28,9 млрд). Для заключения акционерного соглашения во владении ЦБ осталась еще одна обыкновенная акция Сбербанка, которая была передана Минфину 6 мая. Ранее этот пакет акций Сбербанка оценивался в 2,4–2,5 трлн руб. Для покупки Минфин конвертировал средства ФНБ в размере $8,67 млрд, €7,92 млрд и £1,6 млрд в 1,49 трлн руб.
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.
Венесуэльские активы
- Актив: 100% активов «Роснефти» в Венесуэле на пяти добывающих предприятиях
- Цена: $3,9 млрд
- Продавец: «Роснефтегаз»
- Приобретатель: правительство РФ
28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле. Они были переданы компании «Росзарубежнефть», на 100% принадлежащей российскому правительству. В обмен «Роснефть» получила 9,6% собственных акций от своего основного акционера «Роснефтегаза». США посчитали продажу активов «Роснефти» в Венесуэле отражением падения цен на нефть.
В апреле эта сделка была закрыта. «Роснефть» прекратила участие во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добывающих предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. Дочерняя структура «Роснефти» получила 9,6% своих акций по цене примерно 308 млрд руб. ($3,9 млрд). Это означает формальную утрату контроля государства в «Роснефти» — эффективная доля РФ в компании снизилась с 50,00000001% до 44,3% (из них 40,4% — напрямую через «Роснефтегаз», еще 3,9% — через пропорциональную долю владения квазиказначейским пакетом в 9,6%).
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.
«ИКС Холдинг»
- Актив: 100% «ИКС Холдинга»
- Цена: $2,7 млрд
- Продавец: Антон Черепенников
- Приобретатель: холдинг USM Алишера Усманова
В апреле 2020 года холдинг USM Алишера Усманова создал холдинговую компанию «ЮэСэМ Телеком», которая объединила ключевые активы холдинга в области телекоммуникаций и IT, в том числе приобрела 100% группы «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова. В «ИКС Холдинг» входит более 25 IT-компаний, включая «Цитадель», «Форпост», Yadro, «Криптонит» и Nexign. «ИКС Холдинг» станет подразделением «ЮэСэМ Телекома», который уже владеет 100% «МегаФона».
Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получил 10% акций «ЮэСэМ Телекома», 80% остается у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского, который возглавил и «ЮэСэМ Телеком». Господин Черепенников также стал операционным директором «ЮэСэМ Телекома» и вошел в совет директоров «МегаФона».
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.
«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет»
- Актив: 45% «Яндекс.Маркета» и 75% «Яндекс.Денег»
- Цена: $2,7 млрд
- Продавцы: Сбербанк и «Яндекс»
- Приобретатели: «Яндекс» и Сбербанк
В июне 2020 года Сбербанк заплатил «Яндексу» 2,4 млрд руб. за 25% плюс одну акцию в компании «Яндекс.Деньги» и стал ее единственным владельцем. «Яндекс» же выкупил долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Сделка состоялась с «существенным дисконтом» к рыночной стоимости, так как осуществлялась по цене, определенной на базе акционерного соглашения между Сбербанком и «Яндексом» от 2013 года.
Параллельно «Яндекс» выпустил акции на $800 млн, три четверти из которых в равных долях проданы «ВТБ Капиталу», а также структурам Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова. В совокупности это составит около 5% экономической и 2,5% голосующей доли в компании.
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.
Эльгинское месторождение
- Актив: 51% Эльгинского месторождения
- Цена: $1,9 млрд
- Продавец: «Мечел»
- Приобретатель: «А-Проперти» Альберта Авдолян
В апреле «А-Проперти» выкупила контрольный пакет нового угольного проекта Эльгинского месторождения у «Мечела» за 89 млрд руб. с учетом «значительной премии за контроль». Уже в октябре стало известно, что «А-Проперти» намеревается довести долю до 100%.
Компания реализовала опцион по выкупу 49% у Газпромбанка за 45 млрд руб. В целом консолидация Эльги обошлась «А-Проперти» в 134 млрд руб., еще 130 млрд руб. планируется вложить в освоение месторождения. Это позволит к 2023 году увеличить добычу на нем до 45 млн тонн в год.
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.
GFI Investment Limited
- Актив: 100% GFI Investment Limited
- Цена: $993,9 млн
- Продавец: «Евроцемент Групп» Филарета Гальчева
- Приобретатель: Сбербанк
В сентябре Сбербанк получил контроль над 100% акций GFI Investment Limited — головной компании «Евроцемент Групп» Филарета Гальчева. Стоимость консолидированных чистых активов группы «Евроцемент» на конец третьего квартала составляла 79,2 млрд руб. ($993,9 млн).
Переход 100% группы Сбербанку связан с «мероприятиями по урегулированию задолженности» «Евроцемента», говорится в отчете банка. По сути, «Евроцемент» отошел Сбербанку за долги.
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.
Ozon
- Актив: доля в Ozon
- Цена: $990 млн
- Продавец: Ozon
- Приобретатели: АФК «Система», Baring Vostok, инвесторы
Торги бумагами Ozon на Мосбирже, NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже стартовали 24 ноября. Компания разместила 33 млн американских депозитарных акций (ADS) по стартовой цене $30 за бумагу. АФК «Система» и Baring Vostok приобрели в рамках частного размещения ADS Ozon на сумму $135 млн.
Доли компаний в Ozon после IPO сократились с 45,2% до 33,1% и с 45,1% до 33% соответственно. Всего маркетплейс в результате IPO и частного размещения привлек $1,2 млрд, за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Была получена валовая выручка в размере $1,27 млрд (чистая выручка в размере $1,2 млрд).
Подробнее об итогах IPO Ozon — в материале “Ъ”.
АО «Аммоний»
- Актив: АО «Аммоний»
- Цена: $900 млн
- Продавец: ВЭБ.РФ
- Приобретатель: КАО «Азот»
В начале 2020 года структура Романа Троценко КАО «Азот» купила у ВЭБа долг производителя азотных удобрений АО «Аммоний» за $900 млн со скидкой 50% и впоследствии может конвертировать его в акции, получив контроль над «Аммонием». Сделка проводится при условии последующего вхождения КАО «Азот» в капитал «Аммония».
Дисконт на переуступку долга составил около 50% (изначальный кредит ВЭБа — $1,8 млрд). Акционерами «Аммония» являются ВЭБ (22,8%), ООО «Татаммоний» (46,4%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%). В январе 2020 года Внешэкономбанк обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском о включении в реестр требований кредиторов АО «Аммоний» в размере 96 млрд руб.
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.
«Детский мир»
- Актив: 25% «Детского мира»
- Цена: $596,9 млн
- Продавец: АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)
- Приобретатель: международные инвестиционные фонды из Великобритании и США
В сентябре 2020 года АФК «Система» Владимира Евтушенкова (принадлежит 20,38% «Детского мира») и РКИФ (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation, принадлежит 4,62% «Детского мира») выставили на продажу свои акции «Детского мира». На Московской бирже эти пакеты стоили около 17 млрд руб. и 3,85 млрд руб. соответственно.
Глобальными соорганизаторами сделки выступили Credit Suisse Securities (Europe), Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Большинство покупателей — международные инвестиционные фонды из Великобритании и США. «Детский мир» после завершения сделки по продаже акций станет компанией со 100% акций в свободном обращении (исключая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам).
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.
Активы группы ГАЗ
- Актив: 100% автомобильного завода «Урал» и 100% холдинга «РМ-Терекс»
- Цена: $521 млн
- Продавец: группа ГАЗ
- Приобретатель: Объединенная машиностроительная группа
В феврале 2020 года Объединенная машиностроительная группа (ОМГ) Дмитрия Стрежнева закрыла сделку по приобретению части активов группы ГАЗ Олега Дерипаски. ОМГ стала владельцем 100% АО «Автомобильный завод "Урал"», а также ООО «РМ-Терекс» (управляет ЗАО «Тверской экскаватор», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», ЗАО «Брянский арсенал» и ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»). Кроме того, господин Стрежнев стал совладельцем Ярославского моторного завода, получив долю 47,2% — примерно такой же пакет остается у ГАЗа.
Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.