Застреливший сослуживцев под Воронежем солдат этапирован в Москву

Воронежский солдат-срочник Антон Макаров, который убил трех военнослужащих на военном аэродроме, этапирован в Москву для проведения следственных действий, сообщил источник ТАСС. Срок ареста ему продлили накануне.

«В связи с тем, что военное следствие ведет округ, ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Макарова было подано по месту проведения следственных действий, то есть в Москве. Один из московских военных судов накануне уже продлил ему срок ареста»,— сказал собеседник агентства.

Как сообщили “Ъ-Черноземье” в Воронежском гарнизонном военном суде, арест солдата продлил Московский 235-й гарнизонный военный суд. Уголовное дело могло быть передано в Главное военное следственное управление СКР в Москве. Представляющий интересы Антона Макарова адвокат Ольга Зиброва рассказала “Ъ-Черноземье”, что срок содержания под стражей продлен на три месяца. По некоторым данным, в дальнейшем Макарова направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

9 ноября солдат убил дежурного по полку и похитил оружие. После этого он застрелил еще двух человек. Ему предъявили обвинения в убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК РФ). В Минобороны считают, что причиной произошедшего стал нервный срыв. Версию конфликта рядового с сослуживцами в военном ведомстве отвергают.

Подробнее — в материале “Ъ” «Стрельбе рядового найдут причину».

Олег Мухин, Сергей Толмачев, Воронеж