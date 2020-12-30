Суд в США не разрешил предоставить Дерипаске дополнительные документы Минфина по санкциям

Суд округа Колумбия отклонил ходатайство российского миллиардера Олега Дерипаски о предоставлении ему Минфином США дополнительных документов, на основании которых ведомство ввело против него санкции. О решении суда сообщили информагентства со ссылкой на картотеку дел.

«Суд считает, что Дерипаска не доказал, что его требования о дополнениях соответствуют каким-либо обстоятельствам, при которых дополнения допустимы… Дерипаска, видимо, просто предполагает, что эта информация противоречила бы решению министерства»,— говорится в постановлении судьи (цитата по ТАСС).

В своем ходатайстве российский предприниматель настаивал на предоставлении документов не только по своему делу, но и по делу Виктора Вексельберга, также попавшего под американские санкции. По мнению господина Дерипаски, политика властей США в отношении обоих бизнесменов одинакова.

Минфин США наложил санкции на Олега Дерипаску и его активы в апреле 2018 года. Кроме него, в санкционный список вошли еще 23 россиянина и 14 компаний. Основанием для ограничительных мер стала «разнообразная злонамеренная деятельность РФ». Решение американского ведомства господин Дерипаска назвал незаконным и подал иск в суд с требованием снять санкции. С его основных активов — En+ и «Русала» — санкции были сняты в январе 2019 года, после того как он отказался от контроля над ними.

О споре предпринимателя с американскими властями — в материале “Ъ” «Олега Дерипаску обвинили в нарушении санкций».