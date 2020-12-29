Глава «Роскосмоса» надеется на освобождение Сафронова

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин надеется на освобождение своего советника, бывшего корреспондента “Ъ” Ивана Сафронова.

«Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе»,— заявил господин Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Напомним, Ивана Сафронова арестовали 7 июля, его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). По словам адвокатов, доступа к гостайне он не имел ни в СМИ, ни в «Роскосмосе». По версии ФСБ, в 2017 году он якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Свою вину господин Сафронов не признает.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Иван Сафронов оказался в невыходном положении».