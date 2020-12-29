Цены на жилье в США растут рекордными темпами

По данным индекса цен на жилые дома S&P CoreLogic Case-Shiller 20, в октябре рост цен в США составил 8,4%.

Составители индекса, который подсчитывается по динамике цен в 20 крупнейших агломерациях США, отмечают, что в последний раз такие темпы роста цен на жилые дома были отмечены шесть с половиной лет назад — в марте 2014 года. Наибольший рост цен в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в таких агломерациях, как Финикс (12,7%), Сиэтл (11,7%) и Сан-Диего (11,6%), а минимальный в Нью-Йорке (6%) и Чикаго (6,3%).

«Хотя полная история того, как пандемия повлияла на цены на жилье, еще будет написана позже, данные последних нескольких месяцев утверждают нас во мнении, что COVID-19 стимулировал потенциальных покупателей активнее переезжать из городских квартир в пригородные дома»,— отмечается в докладе.

По мнению американских СМИ, рекордный рост цен на жилье помимо пандемии также вызван низкими учетными ставками, которые поддерживает ФРС США для стимулирования экономики. Низкие учетные ставки позволяют потребителям активнее покупать жилье в ипотеку и рефинансировать взятые ранее займы. По данным американской аналитическо-консалтинговой компании Black Knight, по итогам 2020 года объем новых и рефинансированных ипотечных кредитов в США достигнет $4,4 трлн, что является абсолютным рекордом за все время наблюдения.

Евгений Хвостик