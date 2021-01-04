Криминальные хроники – 2020

2020 год запомнился вынесением приговора обвинявшегося в получении крупных взяток экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Большое общественное внимание привлекли к себе задержание экс-главы минстроя Ивана Ястреба и целого ряда чиновников, обвинительный приговор посмертно бывшему вице-спикеру гордумы Ижевска Василию Шаталову. Было завершено расследование чрезвычайного происшествия с гибелью жительницы Можги и ее несовершеннолетнего ребенка, страдавшего ДЦП.



Приговор экс-главе Удмуртии

Начало 2020 года ознаменовалось заявлением экс-главы Удмуртии Александра Соловьева о непризнании им вины в ходе продолжившихся слушаний по его делу. Ранее он частично признавал выдвигаемые против него на следствии обвинения. Бывшему главе инкриминировалось получение взяток на сумму 139 млн руб., доли участия в ООО в размере 2,7 млн руб. и незаконные кадастровые услуги имущественного характера. Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов.

Несколькими месяцами позднее, во время произнесения последнего слова Александр Соловьев сделал еще одно громкое заявление о том, что стал жертвой оговора со стороны своего тезки — экс-замминистра транспорта Удмуртии. При этом именно оговоривший его Александр Михайлович Соловьев, по его словам, якобы совершал преступления без его ведома. Подсудимый тогда подчеркнул, что показания экс-замминистра были опровергнуты гендиректором «Мостостроя-12» Александром Забарским, заявившим, что средства передавали только самому Александру Михайловичу. В заключение экс-глава Удмуртии пояснил, что ранее частично признавал вину на следствии из-за того, что «нахождение в Лефортово было для него пыткой, и каждый день мог стать для него последним». Он снова заявил о непризнании себя виновным и, сославшись на свой возраст и имеющиеся хронические заболевания, выразил надежду на верное решение суда.

Приговор по делу был оглашен в октябре в Завьяловском районном суде Удмуртии. Гособвинение требовало для подсудимого 13 лет лишения свободы. Экс-глава республики был признан виновным в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и, с учетом частичного сложения наказаний, получил десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 275 млн руб. Сам экс-глава Удмуртии своей вины не признал и подал апелляцию.

Генпрокуратура России требует обратить в доход государства имущество осужденного за получение крупных взяток бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, членов его семьи и подконтрольных им фирм. Его оценили более чем в 200 млн руб.

Задержание Ивана Ястреба

В Удмуртии заключили под стражу бывшего министра строительства республики и директора ГУП ТПО ЖКХ Ивана Ястреба по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). По данным источника “Ъ-Удмуртия”, знакомого с материалами дела, Иван Ястреб якобы получил взятки от предпринимателей из Белгородской области, выполнявших работы по ФАПам. Индустриальный районный суд Ижевска по ходатайству следователя избрал для экс-чиновника в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Признан виновным после смерти

Фото: Медиагруппа "Центр"

Бывшего заместителя председателя гордумы Ижевска Василия Шаталова, который ушел из жизни в начале 2020 года, признали виновным в особо крупном мошенничестве. Установлено, что Василий Шаталов, занимая пост вице-спикера гордумы, похитил свыше 26 млн руб. бюджетных средств совместно с супругой, которая была директором детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска. Уголовное дело, рассматриваемое в Устиновском райсуде, прекращено в связи с его смертью. Устиновский райсуд Ижевска признал супругу бывшего вице-спикера гордумы Ижевска Василия Шаталова Яну Кузнецову виновной в хищении 26,81 млн руб. муниципалитета (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей назначили четыре года лишения свободы, гражданский иск о возмещении имущественного ущерба также удовлетворен.

Раскаялся и возместил ущерб

Октябрьский районный суд Ижевска прекратил уголовное дело в отношении 35-летнего временно замещавшего должность гендиректора ДП «Ижевское» Александра Асаналиева. Его обвинили в даче незаконных указаний своим подчиненным во время ремонта дороги в Якшур-Бодьинском районе в 2019 году, которые привели к необоснованным ремонтным работам на сумму более 4 млн руб. За превышение должностных полномочий Александру Асаналиеву был назначен судебный штраф в размере 40 тыс. руб. Обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный

Обвинение главе района

Уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий и нарушением режима особо охраняемых природных территорий возбуждено в отношении 60-летнего главы Красногорского района Владимира Корепанова. По данным следствия, подозреваемый издал незаконное постановление, которым разрешил коммерческой организации использовать песок в границах земельного участка, находящегося в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного природного комплексного заказника «Салинский». Общий ущерб среде превысил 24 млн руб. Глава района нарушителем себя не считает, подчеркивая, что участок начали разрабатывать для строительства стадиона и ФОКа на основе разрешительных документов. В октябре уголовное дело направили в суд.

Подозрения во взятках и незаконных премиях

Начальника ГУ УР «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» Николая Климохина задержали по обвинению в получении взятки с вымогательством за общее покровительство по службе (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он обвиняется в том, что с января 2010 года по настоящее время, действуя умышленно, с вымогательством взятки, незаконно получил через посредника от своего сотрудника взятку в виде денег в сумме 917 тыс. руб. за общее покровительство в ходе осуществления служебной деятельности.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ УР «Служба гражданской защиты Удмуртии» Андрея Левицкого, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передано в суд. По данным следствия, в чиновник незаконно премировал сотрудников, которые затем возвращали ему часть полученных денег. Ущерб, причиненный администрации главы и правительства региона, составил 291 тыс. руб. Ранее адвокат Левицкого подавал ходатайство о проведении предварительного слушания о прекращении уголовного дела и назначению судебного штрафа. Представитель пострадавшей стороны возражений не имел, но гособвинитель посчитал ходатайство преждевременным.

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении начальника отдела главного управления по государственному надзору Удмуртии. В августе 2020 года обвиняемая получила взятку в виде двух подарочных карт одного из магазинов электроники на 30 тыс. руб. Взамен она совершила действия в пользу взяткодателей, которые представляли интересы подрядчика строительства водогрейной котельной с административно-бытовым комплексом в Ленинском районе Ижевска.

Замминистра сел в кресло подсудимого

Фото: Юлия Вахрушева

Задержанный по обвинению в получении взятки бывший замминистра культуры Удмуртии Алексей Петров частично признал свою вину в Устиновском районном суде Ижевска. Чиновника обвиняют в получении взятки на общую сумму 280 тыс. руб. через посредника. По версии следствия, он требовал деньги от бизнесмена, желающего продлить срок договора с Государственным театром кукол Удмуртии на поставку театральных кресел. В ходе заседания было отмечено, что распоряжением правительства Удмуртии Алексей Петров был назначен на должность замминистра культуры Удмуртии с 6 мая 2019 года. До этого он возглавлял Государственный театр кукол Удмуртии. По словам представителя обвинения, будучи замминистра, господин Петров был включен в состав наблюдательного совета театра и избран его председателем, поэтому имел решающее право голоса по вопросам деятельности учреждения.

Экс-начальник УМВД и игровые автоматы

Уголовное дело о преступном сообществе из 27 граждан, одним из которых является 51-летний бывший начальник УМВД России по Ижевску Александр Никитин, направлено в суд. По версии следствия в феврале 2018 года обвиняемый создал преступное сообщество, которое незаконно проводило азартные игры в шести игорных заведениях, в том числе казино, а также разместило более 40 игровых автоматов на территории Ижевска и Завьяловского района. В результате преступники извлекли доход в размере более 30 млн руб. Александр Никитин, используя служебные полномочия, оказывал им содействие путем дачи советов, указаний и предоставления информации о планируемых полицейскими мероприятиях по выявлению фактов игорной деятельности, а также оказывал давление на подчиненных сотрудников, давая им указания о возврате изъятого игрового оборудования, изъятого у злоумышленников, считают следователи.

Осудили за злоупотребление

65-летнюю экс-директора филиала Федеральной кадастровой палаты по Удмуртии Тамару Казанскую осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Обвиняемая фиктивно трудоустроила гражданина. Начисляемую ему зарплату женщина присваивала и расходовала по своему усмотрению. Обвиняемой назначен судебный штраф, ее уволили с госслужбы и наложили арест на имущество. Также экс-чиновница возместила причиненный государству ущерб в размере 850 тыс. руб.

История со столовой

Заместителя начальника УФСИН России по Удмуртии будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Обвиняемый, курируя службу тыла, в период с 2015 по 2019 годы обеспечил незаконную деятельность столовой в здании ведомства и незаконно извлек доход в 830 тыс. руб., который потратил на личные нужды. Кроме того, обвиняемый похитил бюджетные деньги путем предоставления в центральную жилищно-бытовую комиссию УФСИН по Удмуртии недостоверных сведений для получения жилищного сертификата на предоставление 1,93 млн руб. для социальной выплаты на покупку квартиры.

В недобровольном порядке

Административное дело о госпитализации в недобровольном порядке жительницы Удмуртии и ее трехлетнего ребенка рассмотрел Сарапульский районный суд по иску управления Роспотребнадзора. Представитель истца просил в суде принудительно их госпитализировать для медицинского наблюдения и лечения, поскольку, по его словам, ребенок относится к группе риска, поэтому лечения в стационаре под наблюдением квалифицированных врачей представляют повышенную опасность для его здоровья и жизни. Суд удовлетворил ходатайство истца.

Восстановили полную картину

В июне 2020 года СКР по Удмуртии сообщил, что не нашел нарушений в действиях должностных лиц в ситуации с гибелью ребенка-инвалида в Можге, который остался один в квартире с телом умершей матери. Уголовное дело прекращено. Несчастный случай произошел в декабре 2019 года. Ребенок несколько дней находился в квартире с умершей от пневмонии матерью. Из-за болезни, не позволявшей ему самостоятельно передвигаться и звать на помощь, он погиб в результате переохлаждения. Тела женщины и ее сына обнаружили после вскрытия двери в квартире.

Подготовил Владислав Артемьев