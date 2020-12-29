Президент Аргентины заявил о торговом и геополитическом споре вокруг вакцин

Президент Аргентины Альберто Фернандез заявил, что во время пандемии коронавируса идет дискредитация одних вакцин со стороны других сил. Он считает, что поставленная в страну вакцина «Спутник V» стала объектом «торговой войны» и «геополитического спора».

«Первое, что нужно учитывать, это то, что развернулась торговая война. Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит»,— сказал господин Фернандез в интервью Televisin Pblica (перевод «РИА Новости»). По его мнению, это и случилось с центром имени Гамалеи — разработчиком «Спутника V».

Вакцинация в Аргентине начнется 29 декабря. В провинции Буэнос-Айрес на прививку зарегистрировались 315 тыс. человек. На первом этапе вакцинироваться смогут только медработники, позднее в программу войдут сотрудники образования и правоохранительных органов, а также люди старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия через контролируемые государством СМИ распространяет дезинформацию о западных разработчиках вакцин от коронавируса. По его мнению, дезинформирование направлено на страны, «в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V».

О том, могут ли медики и педагоги отказаться от вакцины в России,— в материале “Ъ” «Добровольно-обязательная вакцинация».