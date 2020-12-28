Боррель обвинил Россию в дезинформировании о западных вакцинах от COVID-19

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российские СМИ распространяют ложную информацию о европейских и американских вакцинах от COVID-19, передает Reuters. По мнению господина Борреля, такие сообщения направлены на страны, где Россия хочет продавать свой собственный препарат против коронавируса.

«Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских СМИ, контролируемых государством, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян… Такие рассказы явно направлены на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V»,— сказал господин Боррель.

Агентство отмечает, что в сентябре, когда британская фармкомпания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины из-за болезни добровольца, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина «Спутник V» «человеческая» и более надежная. Это связано с тем, что российская вакцина разработана на базе аденовируса, обнаруженного у человека, а AstraZeneca при разработке использовала аденовирус обезьян.

При этом 19 декабря господин Песков заявил, что неоднозначная реакция на Западе на российскую вакцину «Спутник V» связана с конкуренцией. По его словам, Россия в целом не в моде на Западе, и «не потому, что Россия плохая», а потому, что, наоборот, становится «слишком хорошая».

Вместе с тем AstraZeneca заявила, что намерена изучить комбинацию своей экспериментальной вакцины от коронавируса со «Спутником V». В клинических испытаниях примут участие добровольцы старше 18 лет. В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 собственной разработки — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Чем различаются российская и западная вакцины от COVID-19, читайте в материале “Ъ FM” «Вакцинам измеряют эффективность».