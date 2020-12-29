Палата представителей согласилась с требованием Трампа увеличить выплаты с $600 до $2 тыс.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение выплат гражданам в связи с коронавирусом с $600 до $2 тыс. Этого требовал президент Дональд Трамп.

За увеличение суммы проголосовали 275 человек, против — 134, передает The Associated Press. Конгресс ранее утвердил выплату в размере $600, демократы хотели, чтобы сумма была больше. После того как увеличение выплаты поддержал господин Трамп, к идее присоединились некоторые республиканцы.

Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год в объеме $2,3 трлн 28 декабря. Он включает в себя пакет мер поддержки населения и экономики на $900 млрд в связи с пандемией коронавируса. Президент при этом потребовал доработать документ.

Подробнее о решении Дональда Трампа — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не сдался, но все подписал».