4,2 триллиона рублей составит объем выдачи ипотеки по итогам 2020 года, следует из предварительного прогноза ДОМ.РФ. Так, будет обновлен рекорд 2018 года: тогда граждане получили 3 трлн руб. на покупку жилья. К 2019 году, когда было выдано 2,8 трлн руб. кредитов, темпы выдачи ипотеки вырастут почти в полтора раза. Количественный прирост составит 34% — 1,7 млн против 1,3 млн кредитов. Причина — снижение ставок и запуск льготной ипотеки под 6,5%. Почти ажиотажный спрос на ипотеку стал одной из причин роста цен на жилье, что вынудило ЦБ призвать к сворачиванию льгот, чтобы избежать образования «пузыря» на рынке. Пока власти допускают их продление после 1 июля 2021 года лишь в отдельных регионах.