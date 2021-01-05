Лучшие материалы “Ъ” за 2020 год

Редакция выбрала наиболее популярные у читателей “Ъ-СПб” материалы за 2020 год. О расширении зоны платной парковки в центре Петербурга, о последствиях кризиса и жизни в условиях локдауна.

«Слово "любовь" надо не опускать ниже человеческого уровня»

Николай Дроздов о первой зарубежной поездке, амбициях, знаниях и вере.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Пигмалион мог бы говорить о Галатее с той же нежностью, с какой Николай Николаевич Дроздов рассказывает о фаланге. Пустынное паукообразное, страшный герой ночных кошмаров, становится у него милым питомцем с четырьмя челюстями. Хотя бы за этой прививкой вокабулярной нежности стоит отправиться на творческий вечер Николая Николаевича 23 сентября в «Лендок». На деле же программа будет гораздо шире: Богу и Вселенной, Копернику и Хейердалу, кобрам и мангустам — всем в ней найдется место.Читайте подробнее

«Давно все переболели — и санитары, и сестры, и врачи»

Сотрудник санкт-петербургской редакции “Ъ” — о своем пребывании в больнице с COVID-19.

Технический директор петербургской редакции “Ъ” Владимир Разумов попал в инфекционное отделение Александровской больницы Петербурга. Об условиях пребывания в больнице, особенностях постановки диагноза, а также о том, почему не всех «легких» пациентов стоит направлять во временный госпиталь «Ленэкспо», который для них предназначен, Владимир Разумов рассказал корреспонденту “Ъ”.Читайте подробнее

Штрафованного пять лет ждут

В Петербурге может полноценно заработать платная парковка.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Смольном могут расширить платное парковочное пространство на весь центр Петербурга, включая Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский районы, на фоне изменения политики взимания штрафов с неплательщиков. Городские власти получили право получать персональные данные владельцев автомобилей для вынесения постановлений. Поправки в систему, которая фактически не действовала на протяжении 4,5 лет, заставили отныне всех автовладельцев платить за сервис.Читайте подробнее

«Виктория» поборется за Петербург

Входящая в ГК «Дикси» розничная сеть появилась в Петербурге.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ГК «Дикси» начала развивать в Петербурге продовольственную сеть «Виктория», ранее присутствовавшую только в Московском регионе и Калининградской области. Торговые объекты под этим брендом имеют расширенный ассортимент и более высокий средний чек по сравнению с магазинами «Дикси». Эксперты считают выход на новый рынок своевременным, учитывая закрытие ТД «Интерторг», и полагают, что в течение года в городе может открыться от 15 до 40 магазинов сети.Читайте подробнее

«Сейчас нужно просто зажмуриться и проходить сквозь это время»

Чулпан Хаматова о жизни в условиях локдауна, новых проектах и фонде «Подари жизнь».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В начале декабря в рамках совместного проекта издательского дома «Коммерсантъ» с «Открытие Private Banking» состоялся новый public talk «Art of Life» в онлайн-режиме. Модератором и интервьюером его стала светский обозреватель газеты Евгения Милова, а гостьей студии — актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.Читайте подробнее

«Даже если мы близки к концу света, это не повод отказаться от любимого дела»

Экспертное мнение.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О последствиях текущего кризиса и его влиянии на строительный рынок, ответственности девелоперов и банков при поддержании баланса спроса и предложения, новых схемах работы и онлайн-продажах, приобретении земельных участков, а также о причинах стабильного интереса к объектам RBI со стороны покупателей рассказал президент и владелец группы RBI Эдуард Тиктинский.Читайте подробнее