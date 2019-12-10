Премьер Украины не исключил «газовую войну» с Россией

Премьер Украины Алексей Гончарук считает возможной «газовую войну» с России по вопросу транзита газа через Украину. По его мнению, страна полностью к этому готова. Он напомнил о требованиях по заключению долгосрочного контракта и по выплате средств по решению Стокгольмского арбитража.

«Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому. Наши хранилища наполнены, наша логика поддерживается Евросоюзом и решением Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен»,— написал господин Гончарук в Facebook. Он уточнил, что договориться о контракте на саммите «нормандской четверки» не удалось, но «этого и не должно было произойти в Париже».

Господин Гончарук напомнил о требованиях Украины по контракту на транзит газа. Страна намерена подписывать только долгосрочный контракт. Премьер заявил, что долг «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, который присудил $2,6 млрд, Украина «не подарит». В качестве альтернатива власти предлагают вернуть эту сумму газом.

Транзит газа вчера, 9 декабря, на двусторонней встрече обсудили президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Господин Зеленский сообщил, что вопрос транзита газа удалось разблокировать. Он будет решаться на уровне советников.

О перспективах взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд — в материале “Ъ” «Юристы дают "Газпрому" шанс».