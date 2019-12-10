В петербургской полиции поменялось руководство по Центральному району

Очередные кадровые перестановки произошли в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Новым начальником ОВД Центрального района Петербурга назначен полковник полиции Андрей Гаврилов. Он сменил в этой должности полковника Дмитрия Веселова, перешедшего на пост заместителем начальника полиции главка, сообщает «Фонтанка.ру».

Господин Гаврилов начал службу в правоохранительных органах в 2005 году. Он работал участковым и обслуживал часть территории Невского проспекта. До своего нового назначения на новую должность был заместителем начальника УМВД по общим вопросам, фактически отвечая за кадры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что экс-глава следственного управления Центрального района Петербурга Сергей Кулешов был назначен начальником УМВД Колпинского района Петербургу.