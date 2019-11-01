Экс-глава следственного управления Центрального района Петербурга стал начальником УМВД в Колпино

Очередные кадровые перестановки произошли в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 1 ноября приказом руководителя главка на пост начальника УМВД по Колпинскому району назначен покинувший Следственное управление по Центральному району его руководитель Сергей Кулешов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отметим, что бывший начальник УМВД Колпинского района Андрей Климовский ушел в отставку в середине августа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначен новый начальник Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э»). Этот пост занял подполковник полиции Вячеслав Шамко.