Зеленский рассчитывает договориться о продлении транзита газа до 1 января

Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с 1 января как «более вероятную». Он отметил, что речь может идти о контракте более чем на год.

«Более вероятно. Я уверен, что у нас больше шансов его подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители»,— ответил он на вопрос «Интерфакса», насколько вероятно продление транзита с 1 января. Заявление прозвучало в Париже на брифинге для СМИ по итогам саммита «нормандской четверки».

«Я пока не хочу говорить всех деталей, но уже действительно не говорится о контракте на один год… То есть — на столько-то лет»,— сказал господин Зеленский.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции в Париже, что затронули во время двусторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину. При этом они не стали объявлять о договоренностях.

О саммите читайте в публикации “Ъ” «Есть ли потепление? Я думаю, что да».