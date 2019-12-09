Правительство Украины оценило в $150 млрд потери от «российской агрессии»

В 2014–2015 годах из-за действий России Украина потеряла от $50 млрд до $150 млрд, сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Предлагаем статистику по потере экономики от российской агрессии. Прямые потери в 2014–2015 годах составили 15–20% от ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд»,— написал в Facebook украинский министр. Методологию подсчета потерь господин Милованов не представил. По словам министра, оценочная стоимость объектов недвижимости в Крыму и Донбассе составляет около 85 млрд гривен (около $3,5 млрд).

Тимофей Милованов опубликовал свое сообщение в преддверии саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция), который состоится сегодня в Париже.

Напомним, последний раз ситуацию в Донбассе «нормандская четверка» обсуждала в 2016 году. Проведение нового саммита в «нормандском формате» стало возможным после успешного разведения сил в районе Петровского и Золотого. В рамках саммита в Париже состоится также первая очная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Каковы шансы Украины вернуть Донбасс — в материале “Ъ” «Война не уходит одна».

Как могут измениться отношения России и ЕС после саммита — в материале “Ъ” «Полет нормандский».