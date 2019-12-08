Глава ОКР заявил о вмешательстве WADA в автономию олимпийского движения

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал санкции против России, которые рекомендовал принять Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA), «нелогичными и неадекватными», в том числе из-за отсутствия обвинений в адрес ОКР. По его мнению, это можно расценить как вмешательство в автономию олимпийского движения.

«Нигде не сказано, что Олимпийский комитет России участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее, рекомендации напрямую ущемляют права ОКР <…> Таким образом, налицо прямое вмешательство в автономию олимпийского движения»,— отметил господин Поздняков, подводя итоги Олимпийского саммита в Лозанне (цитаты опубликованы на сайте ОКР).

Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет защищать права своих челнов, спортсменов и участников олимпийского движения законными методами. Он также пояснил, что если 9 декабря исполком WADA примет рекомендации CRC, решение о согласии или несогласии с предписаниями будет принимать наблюдательный совет РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) — независимый коллегиальный орган, в которых входят семь членов. Если РУСАДА не согласится с решением WADA, вопрос будет рассматриваться в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Напомним, комитет по соответствию (CRS) рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Если исполком WADA примет рекомендацию, на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна. Так было уже на зимних играх в Пхёнчхане в 2018 году. Решение будет принято 9 декабря.

Подробности — в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».