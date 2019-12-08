Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб утром 8 декабря. Его тело было найдено под окнами квартиры на пятом этаже, где чиновник отбывал домашний арест, сообщили источники “Ъ”. Господина Чулкова подозревают в попытке мошеннического хищения имущества принадлежащего региону Рассказовского рынка. Официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области Елена Кярсна подтвердила “Ъ” смерть чиновника и сообщила, что ведомство организовало проверку.

«Следователи установят все обстоятельства произошедшего, проверка может занять до 30 суток,— отметила госпожа Кярсна.— Глеб Чулков находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, но само это дело вела полиция, не следственный комитет». Причину и обстоятельства его смерти в СКР не комментируют.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи со случившемся. «От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича»,— отметил господин Никитин (цитата по «РИА Новости»).

Глеб Чулков был задержан в ночь на 17 октября. Вице-губернатора, руководителя регионального комитета по управлению имуществом подозревали в попытке особо крупного мошенничества (ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ) с хищением имущества принадлежащего области Рассказовского рынка. Другими фигурантами дела стали бывший руководитель рынка Сергей Клемешов и экс-глава регионального фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Андрей Блудов. Сейчас обе организации судятся из-за долга рынка по векселю в размере 45 млн руб.— его непогашение может привести к безвозмездному пользованию имуществом сторонними компаниями и правом на занимаемые рынком 35 га.

Глеб Чулков родился 7 июня 1973 года в Тамбове. В 2000 году получил образование юриста в Тамбовском государственном университете имени Державина. С 2001 года работал в различных структурах администрации Тамбовской области. В 2003–2004 годах — первый заместитель председателя комитета по управлению имуществом региона. В 2004-м получил еще и степень кандидата психологических наук. С 2004 по 2008 годы — председатель комитета по управлению имуществом области. С 2008 года стал заместителем губернатора, председателем комитета по управлению имуществом области. У Глеба Чулкова остались жена и двое сыновей.

Подробнее об уголовном деле Глеба Чулкова в материале “Ъ” «Вице-губернатора заподозрили в рыночных отношениях».

О гибели чиновника — в материале “Ъ” «Вице-губернатор не дождался суда».

Сергей Калашников, Андрей Цветков, Воронеж