Авторы законопроекта о домашнем насилии разработали поправки к документу

Депутаты и правозащитники подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, сообщает РБК со ссылкой на документ. В нем говорится о том, что закон должен распространяться не только на самих жертв насилия, но и на их иждивенцев и посторонних лиц, если есть основания полагать, что им могут причинить вред. Также к домашнему насилию предлагается относить деяния, которые подпадают под административный и уголовный кодекс: побои и причинение тяжкого вреда. О том, что авторы собираются внести поправки, “Ъ” писал 29 ноября.

«Нынешняя норма (законопроекта.—“Ъ”) плоха, потому что пострадавшие не получают защитного предписания, которое могло бы предотвратить более тяжкие преступления. Также защитные предписания не будут выдавать тем, кому угрожают убийством, и это проблема»,— отметила адвокат Ольга Гнездилова.

Помимо этого, виновнику насилия запрещается приближаться к жертве ближе чем на 50 метров. Также за повторное нарушение предлагается наказывать не штрафом, а лишением свободы на один год.

В поправках также уточняется, что защитное предписание должно выдаваться сразу на месте совершения насилия с согласия жертвы. Выдать предписание могут и без согласия пострадавшего, если он не может выразить свое согласие из-за возраста, инвалидности, материальной зависимости или других причин.

Авторы поправок к законопроекту также уточнили понятие преследования. Под ним понимаются действия, которые направлены на пострадавшего вопреки его воле. Например, это может быть поиск жертвы, попытка выяснить его место жительства, навязчивые попытки выйти на связь. В рамках преследования также рассматривается посещение места работы, учебы и лечения пострадавшего.

Поправки предложили депутаты Оксана Пушкина, Ольга Савастьянова, Ирина Роднина, Татьяна Касаева, Елена Вторыгина, адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, правозащитник Алена Попова. Они принимали участие в разработке опубликованного законопроекта.

Напомним, законопроект предполагает вынесение защитных предписаний для защиты жертв. Медучреждения могут обязать сообщать о фактах семейного насилия. Законопроект негативно восприняли не только его противники, но и сторонники. Претензии заключались в том, что в опубликованной редакции закон не позволит реально защищать жертв насилия. Против законопроекта также выступили РПЦ, назвав принятие документа недопустимым, и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она считает, что законопроект не соответствует Конституции России.

О том, как законопроект стал причиной конфликта авторов,— в материале “Ъ” «Обещать — не значит мириться».

Отзыв правозащитников на опубликованный законопроект — в материале “Ъ” «Мировой опыт семейных конфликтов».