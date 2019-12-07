В Киеве пройдут массовые акции протеста в день саммита «нормандской четверки»

Пять акций протеста пройдут 8 и 9 декабря в центре Киева, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Он добавил, что заявлено несколько десятков тысяч участников. Напомним, 9 декабря в Париже пройдет саммит «нормандской четверки».

«Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция – все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем контролировать ситуацию и оперативно принимать решения»,— сказал господин Яровой (цитата по УНИАН). Он добавил, что места проведения митингов будут патрулировать 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, на саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи господина Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

Подробнее о целях Киева — в материале “Ъ” «Владимир Нормандский».