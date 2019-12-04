В офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

На координационном совещании в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате» в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщается на сайте главы государства. Их ранее разработал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Подробности сценариев не раскрывались.

«Владимир Зеленский четко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что перед проведением встречи в «нормандском формате» вновь состоится заседание СНБО под председательством президента.

Напомним, ближайшая встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. На этих переговорах должны впервые встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин. Каким будет формат их переговоров, пока неизвестно.

Подробнее о будущей встрече двух президентов — в материале “Ъ FM” «Президенты России и Украины сверят графики».