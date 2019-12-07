Минприроды опубликовало поправки о необходимости тушить отдаленные лесные пожары

Минприроды России опубликовало проект поправок в правила тушения лесных пожаров. Как ранее писал “Ъ”, в документе предлагается отменить разрешение не тушить труднодоступные пожары. Сейчас такая возможность есть, если они не угрожают населенным пунктам и когда «прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред».

Документ разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас проходит его общественное обсуждение. Минприроды предлагает исключить два пункта из правил. Один из них предусматривает полномочия региональным властям устанавливать «зоны контроля лесных пожаров». Второй пункт касается экономической обоснованности тушения пожара. Он дает возможность приостанавливать тушение «в зоне контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики».

Предварительная сумма ущерба от лесных пожаров в России оценили в 19 млрд руб. Летом 2019 года в Сибири и на Дальнем Востоке произошли крупные лесные пожары. Некоторые из них не тушили из-за превышения затрат на прогнозируемый вред. Это привело к акциям протеста и обсуждению такого подхода к тушению лесных пожаров.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ” «Пожары лишают границ».