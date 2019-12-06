Страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам министерского совещания в Вене. Квота России в I квартале 2020 года составит 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) без конденсата, добыча снизится на 70 тыс. б/с.

«Мы пришли к выводу, что в период падения спроса необходимо дополнительно обеспечить сокращение добычи. Было принято решение странам ОПЕК и не ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. б/с»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне именно такой объем сокращения добычи рекомендовал Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (в него входят восемь стран, в том числе Саудовская Аравия и Россия).

Соглашение ОПЕК+ действует с 2017 года, его несколько раз продлевали. Последний раз сделка продлевалась летом этого года с сохранением уровня сокращения добычи в 1,2 млн баррелей в сутки до апреля 2020 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Эх, была не добыла».