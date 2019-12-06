Фотобанк Shutterstock возобновил полный доступ для российских пользователей

Американский фотобанк Shutterstock полностью доступен для российских пользователей, сообщила компания. Ранее Роскомнадзор заблокировал несколько страниц из-за контента, запрещенного в России. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе ведомства, они содержали изображения, оскорбляющие госсимволы России, а также информацию о способах самоубийства.

«Мы рады, что разрешили спорный вопрос с изображением с Роскомнадзором, регулирующим органом в России… Shutterstock очень серьезно относится к соблюдению местных законов и правил для всех стран мира, и мы сожалеем, что этот вопрос не был решен своевременно»,— сообщила компания (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 5 декабря Shutterstock выполнил требование Роскомнадзора и удалил со своего сайта информацию, признанную запрещенной в России. Страницы, которые были заблокированы, исключили из реестра запрещенной информации.