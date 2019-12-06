«Ведомости»: Центробанк может переехать в бизнес-центр «Оружейный»

Центробанк проводит торги на поиск нового здания для переезда, из документации к которым стало известно, что потенциальным объектом может стать бизнес-центр «Оружейный» в Москве, сообщают «Ведомости». Здание на Садовом кольце принадлежит Сбербанку и «МегаФону». Как пишет издание, в документации, размещенной на сайте «Сбербанк АСТ», который выступает организатором торгов, указано, что ЦБ планирует приобрести этот объект, сделка должна завершиться в течение года.

Среди требований к объекту указана площадь 100 тыс.—160 тыс кв. м, он должен быть построен не позднее 2010 года в пределах Третьего транспортного кольца, в нем должно быть не более 30 этажей. Поэтому другие свободные площади, например в башне «Евразия» в «Москва-сити» или в «Кутузовском, 32», не подходят, поскольку в зданиях больше этажей.

Как рассказал представитель регулятора, окончательного решения еще нет. По его словам, Центробанк рассматривает варианты оптимизации портфеля недвижимости в Москве для максимально эффективного размещения сотрудников. Замминистра финансов Алексей Моисеев, который входит в Национальный финансовый совет (согласовывает расходы ЦБ), сообщил, что план переезда Банка России и покупки «Оружейного» был утвержден еще в начале года. Представители Сбербанка и «МегаФона» отказались от комментариев.

Историческое головное здание на Неглинной улице ЦБ продавать не планирует, возможно, в нем останется руководство регулятора. Как сообщил накануне «Интрефакс», Банк России планирует купить бизнес-центр «Оружейный» до конца 2019 года, сумма сделки составит около 88 млрд руб. Ранее сообщалось, что речь идет не об аренде, а именно о покупке здания, и ЦБ не будет делить площади с «МегаФоном» и Сбербанком.

В начале лета этого года глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что «практически все министерства российского правительства могут переехать в "Москва-Сити"».

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