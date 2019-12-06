06 декабря, пятница
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Названы регионы с самым дорогим и самым дешевым новогодним столом

Больше всех на новогодний стол потратят жители Чукотки, меньше всех — оренбуржцы, следует из исследования IT-компании «Эвотор» для «РИА Новости». Ранее эксперты сообщили, что стоимость продуктов для новогоднего стола выросла на 16%.

В базовый набор продуктов для праздника на одного человека вошли: салат оливье с вареной колбасой и сельдь под шубой (по 150 г), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, сырная и колбасная нарезки (по 50 г), три мандарина и одно яблоко.

Такой стол обойдется дороже всего для жителей:

  • Чукотки — 668 руб.,
  • Приморского края — 639 руб.;
  • Томской области — 626 руб.;
  • Сахалинской области — 605 руб.;
  • Ярославской области — 603 руб.

Самый доступный новогодний стол ждет жителей Оренбургской (360 руб.) и Псковской (363 руб) областей. В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола по России составит 446 руб.

Стоимость новогоднего стола в других регионах:

  • Москва — 539 руб.,
  • Санкт-Петербург — 464 руб.,
  • Волгоградская область — 401 руб.,
  • Воронежская область — 404 руб.,
  • Краснодарский край — 435 руб.,
  • Красноярск — 439 руб.,
  • Нижегородская область — 400 руб.,
  • Новосибирская область — 403 руб.,
  • Самарская область — 419 руб.,
  • Свердловская область — 416 руб.,
  • Севастополь — 445 руб.,
  • Челябинская область — 450 руб.

Средняя цена 150 г домашнего оливье по России составит 70 руб. Самый дорогой домашний оливье приготовят на Чукотке — 145 руб. Самый дешевый — в Калмыкии (47 руб.), Ингушетии (51 руб.), а также в Тверской области (55 руб).

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