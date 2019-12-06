Названы регионы с самым дорогим и самым дешевым новогодним столом

Больше всех на новогодний стол потратят жители Чукотки, меньше всех — оренбуржцы, следует из исследования IT-компании «Эвотор» для «РИА Новости». Ранее эксперты сообщили, что стоимость продуктов для новогоднего стола выросла на 16%.
В базовый набор продуктов для праздника на одного человека вошли: салат оливье с вареной колбасой и сельдь под шубой (по 150 г), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, сырная и колбасная нарезки (по 50 г), три мандарина и одно яблоко.
Такой стол обойдется дороже всего для жителей:
Самый доступный новогодний стол ждет жителей Оренбургской (360 руб.) и Псковской (363 руб) областей. В расчете на одного человека средняя стоимость новогоднего стола по России составит 446 руб.
Стоимость новогоднего стола в других регионах:
Средняя цена 150 г домашнего оливье по России составит 70 руб. Самый дорогой домашний оливье приготовят на Чукотке — 145 руб. Самый дешевый — в Калмыкии (47 руб.), Ингушетии (51 руб.), а также в Тверской области (55 руб).
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