Стоимость продуктов для новогоднего стола в России за год выросла на 16%

Средняя стоимость продуктов для новогоднего стола на одного россиянина за год увеличилась на 16%, до 446 руб., сообщили «РИА Новости» в IT-компании «Эвотор». В 2018 году новогодний стол в среднем обошелся бы в 384 руб.

В базовый набор продуктов для праздника на одного человека вошли: салат оливье с вареной колбасой и сельдь под шубой (по 150 г), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и семгой, сырная и колбасная нарезки (по 50 г), три мандарина и одно яблоко.

Как ранее выяснили аналитики Nielsen, россияне готовы потратить на новогодний подарок самим себе в среднем 10 тыс. руб., вдвое больше, чем годом ранее. В третьем квартале 2019-го, согласно официальной статистике, реальные доходы населения впервые за пять лет выросли на 3%.

О том, как россияне готовятся к праздникам, читайте в материале “Ъ” «Со скидкой на Новый год».