Переговоры России, Украины и ЕС по газу могут пройти на следующей неделе

Трехсторонние консультации России, Украины и ЕС по газу могут пройти на следующей неделе, заявил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак. По его словам, для проведения встречи стороны должны подготовить все необходимые документы. «Готовы в любой момент (ко встрече.— “Ъ”)»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Он также допустил, что какие-то конкретные решения насчет транзита газа могут быть приняты на следующей встрече РФ с Украиной. Когда именно может пройти эта встреча, неизвестно. «Вопрос заключается в том, чтобы найти решения по тем вопросам, которые есть на повестке дня: в первую очередь урегулирование задолженности, судебные споры»,— пояснил господин Новак.

Контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания с этим не согласилась. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но назвал условия Киева неприемлемыми.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».