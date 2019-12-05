Медведев связал летние акции протеста с «мощным запросом на справедливость»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев увидел в работе правоохранительных органов «издержки», что привело к запросу на справедливость и акциям протеста. Так он ответил на вопрос о делах журналиста Ивана Голунова, актера Павла Устинова и московских акциях протеста.

«Если есть настроения, значит, их что-то создает — это очевидно... Очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом менять даже. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился в том числе в различные акции»,— сказал премьер. По мнению господина Медведева, в соцсетях и на площади такие проблемы решить нельзя.

Он считает, что заявлять о своем желании нужно по «действующим правилам». В противном случае можно докатиться до «опасной ситуации». «Вот то, что во Франции "желтые жилеты", у нас теоретически может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный, и об этом государство должно думать»,— считает премьер. По его мнению, государство должно улавливать настроения, а юридически разрешенная активность для выражения своей позиции необходима.

О летних акциях протеста и об уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.