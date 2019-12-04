«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обосновать необходимость снижения тарифа на транзит

Российской компании «Газпром» было разъяснено, что она может обратиться к оператору или регулятору с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных газопроводов или если он делает экспорт невыгодным для «Газпрома», заявил топ-менеджер украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, который применяется к транзиту газа. Эта методология четко определена в европейском тарифном кодексе, сказал он. Расчеты транзитного тарифа лишь покрывают расходы оператора ГТС Украины, этот тариф никак не может считаться завышенным, сказал господин Витренко.

Украина и Россия в ближайшее время могут перейти от технических консультаций к согласованию договора на транспортировку природного газа, заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель на брифинге. По его словам, следующие переговоры по газу могут пройти 5 декабря, но Киев пока не получил подтверждение от Москвы.

Россия и Украина пока далеки от достижения даже предварительных договоренностей по продлению транзитного контракта через Украину, заявил президент России Владимир Путин.

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