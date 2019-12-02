Украина ожидает скорого перехода к согласованию условий транзита газа с Россией

Украина и Россия в ближайшее время могут перейти от технических консультаций к согласованию договора на транспортировку природного газа, заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель на брифинге. По его словам, следующие переговоры по газу могут пройти 5 декабря, но Киев пока не получил подтверждение от Москвы. Еврокомиссия уже подтвердила, что готова к трехсторонней встрече, добавил он.

Сейчас Россия и Украина ведут технические консультации по условиям контракта на транзит газа, сообщил министр. «В ближайшие время вопрос будет переходить действительно к определенным уже значительным элементам согласования договора транспортировки и условий поставки или компенсации тех позиций и денежных решений по арбитражам»,— рассказал господин Оржель (цитата по «Интерфаксу»).

Как считает министр, Украине невыгодно заключать контракт с Россией сроком на год, поскольку тогда тариф на поставку газа может быть в 20–30 раз выше текущего. «Год является неприемлемым для Украины. Хотя у нас очень простое взаимодействие: если год и небольшие объемы, то, соответственно, и тариф очень высокий»,— уточнил он (цитата по «Прайму»).

Контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря. «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания назвала эти условия неприемлемыми. 29 ноября прошел очередной раунд газовых переговоров, Киев заявил, что по некоторым вопросам удалось достичь компромисса.

Подробнее о требованиях «Газпрома» читайте в публикации “Ъ” «"Газпром" предъявил Украине транзитный ультиматум».