Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон взял свои слова относительно «смерти мозга» НАТО обратно, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее глава Белого дома назвал высказывание господина Макрона оскорбительным.

«Сейчас НАТО занимает сильную позицию, мне кажется, самую сильную за всю историю. Вчера я провел переговоры с президентом Франции. Он взял обратно свои высказывания о НАТО. Он видит, что произошло и происходит, как (входящие в состав альянса.— “Ъ”) страны усиливаются»,— сказал господин Трамп журналистам перед переговорами с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Лондоне (цитата по ТАСС).

Сам Эмманюэль Макрон пока не подтвердил отказ от своих слов. «Мои высказывания относительно НАТО вызвали дебаты среди стран—членов альянса. Этот диалог — очень хорошая вещь»,— написал он в Twitter. Днем ранее, как передавал корреспондент “Ъ”, господин Макрон не стал отказываться от сказанного.

Напомним, слова главы Елисейского дворца о «смерти мозга» Североатлантического альянса из-за несогласованных действий его членов получили широкий резонанс. Критически отнеслись к словам Эмманюэля Макрона президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

О прошедшем в Лондоне саммите альянса — в материале “Ъ” «НАТО углубилось в поиски себя».

О личной встрече Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа — в материале “Ъ FM” «"Заявление про “смерть мозга НАТО” наделало очень много шума"».