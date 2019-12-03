«Заявление про “смерть мозга НАТО” наделало очень много шума»

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Лондоне. Брифинг прошел на фоне их разногласий о судьбе Североатлантического альянса. Лидеры США и Франции прибыли в британскую столицу на саммит НАТО, который проходит 3 и 4 декабря. Они коротко ответили на несколько вопросов журналистов и даже успели поспорить о том, зачем нужен альянс, и об «Исламском государстве» (запрещенная в России террористическая организация). В чем причина их расхождений? Об этом рассказала корреспондент “Ъ FM” Дарья Корнеева — она работает на саммите в Лондоне.

— О чем говорили Трамп и Макрон на брифинге? Было ли это действительно похоже на спор?

— Заявление Макрона, которое он сделал изданию The Economist про «смерть мозга НАТО», наделало очень много шума еще до старта саммита, это была чуть ли не одна из самых обсуждаемых тем. И об этом начали говорить с самого утра. На двусторонней встрече Трампа со Столтенбергом первые вопросы, которые зазвучали из зала, были савязаны как раз с заявлениями Макрона. Дональда Трампа спросили, что он об этом думает. Президент США поинтересовался, кто был автором этого заявления. Ему сказали, что им был Эманнюэль Макрон. На что последовал ответ, что мы с президентом Франции в очень хороших отношениях, но иногда он говорит вещи, которые не должен. Слова Макрона раскритиковал и Йенс Столтенберг — вокруг этого тоже было очень много дискуссий. Спустя пару часов после этой встречи Трамп лично встретился с Макроном. Это не было похоже на какую-то напряженную беседу, но американский лидер сказал, что президент Франции неправ.

Тот ответил, что слова о «смерти мозга НАТО» действительно потрясли очень многих людей, но он от них отказываться не собирается. Был еще один любопытный момент на этой двусторонней встрече: Макрон выступил фактически в роли фактчекера и возразил Трампу, который говорил об организации «Исламское государство» и о том, что очень многие из боевиков, находящихся в заключении, прибыли из Европы. На самом деле эти слова американского президента не раз опровергались в том числе и его администрацией. В этот раз его поправлял Макрон, сказав, что на самом деле таких боевиков минимальное количество — в основном это все-таки выходцы из Сирии и Ирака. Кроме того, Макрон и Трамп говорили о России — это тоже было одним из важных моментов дискуссии.

Президент Франции сказал, что для того, чтобы у нас было какое-то стратегическое развитие Европы, необходимо налаживать диалог с Кремлем и договариваться по ключевым вопросам.

Дональд Трамп с этим согласился и отметил, что они неплохо ладят с Россией, и для стабильной ситуации действительно нужно развивать отношения.

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— Также поднималась тема встречи в «нормандском формате». У Трампа большие надежды на нее?

— И Макрон, и Трамп сказали, что возлагают большие надежды на то, что сторонам удастся договориться по украинскому вопросу. Перспективу этой встречи они оценили позитивно. У всех сторон есть желание расширить этот формат и прийти к каким-то новым договоренностям. Но на самом деле в ходе саммита уже было понятно, что есть какие-то противоречия внутри блока, о чем говорили еще до этого. В частности, многих лидеров стран НАТО волновал вопрос, связанный с покупкой Турцией С-400 у России, что вызвало бурю недовольства и со стороны Соединенных Штатов. Эммануэль Макрон в этом поддержал американского президента. Французский лидер был довольно резок и возмутился тому, как такое возможно, что Турция, будучи членом НАТО, покупает С-400 у России. Поднимался даже вопрос о перспективах страны в альянсе. Об этом говорил Дональд Трамп, но пока что каких-то санкций против Турции на этот счет еще окончательно не выработано, но вопрос обсуждается. До этого на брифинге Трамп говорил о том, что в покупке С-400 виновата администрация Обамы, потому что она не продала Patriot Турции, и ей пришлось покупать С-400 в России.

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— Если затрагивать неофициальную часть встречи, как вели себя лидеры? Была ли их встреча похожа на ссору или сохранились довольно теплые отношения?

— У меня не создалось впечатления, что между лидерами было какое-то напряжение или неприязнь. Трамп в свойственной ему манере общался и со Столтенбергом, которому даже в какие-то моменты приходилось чуть ли не оправдываться, и с Макроном — в отношении его американский президент бросал довольно открытые фразы. 4 декабря официальные мероприятия с лидерами начнутся уже в 7.30 утра. в старинном отеле XVIII века в пригороде Лондона. Здесь огромное гольф-поле. Вряд ли у будет даже какая-то личная двусторонняя встреча. Скорее всего, конечно же, Трамп с Джонсоном завтра увидятся на протокольных мероприятиях, на фотосъемке или на каких-то общих встречах. 3 декабря Дональд Трамп встретится с членами королевской семьи. Вместе с супругой у президента США пройдет вечернее чаепитие с принцем Чарльзом и его женой. Это будет такое финальное вечернее мероприятие, после которого все члены НАТО поедут в Букингемский дворец на прием с королевой. 4 декабря у лидеров стран запланировано общее собрание. Центральный момент, который обозначен в повестке, — встреча Столтенберга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном — это будет краткое совместное мероприятие. Оно пройдет с 10 до 13 часов по местному времени.

Беседовал Максим Митченков