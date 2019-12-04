Глава аэропорта Южно-Сахалинска удивился жалобе «Аэрофлота» в ФАС

Гендиректор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский заявил, что он удивлен жалобой гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на подорожание услуг в региональных аэропортах. По его словам, аэропорт Южно-Сахалинска не повышал тарифы с 2017 года.

Никита Полонский отметил, что высокие тарифы у аэропортов обычно в тех регионах, где нет прямого железнодорожного сообщения с материковой частью страны. Раньше и у его аэропорта тарифы были выше настолько, насколько дороже островная логистика. Сейчас, по словам господина Полонского, руководство осознанно не повышает расценки.

«Аэропорт ведет серьезную работу по повышению уровня доходности от неавиационных видов деятельности: аренда, сервисные услуги. Аэропорт находит способ держаться на плаву, даже не повышая тарифы»,— заявил Никита Полонский «Ведомостям».

Господин Полонский отметил, что аэропорт Южно-Сахалинска упоминается в жалобе только из-за высоких тарифов на топливо. Такие расценки связаны с дорогой логистикой, поскольку производители топлива находятся на материке. Областное правительство сейчас решает вопрос о снижении цен на авиакеросин.

Как ранее сообщал “Ъ”, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил ФАС о резком подорожании услуг в региональных аэропортах. По данным авиакомпании, рост цен за июнь 2018 года — июнь 2019 года в некоторых из них в несколько раз превысил инфляцию. Основной рост тарифов пришелся на услуги, которые ФАС не регулирует: буксировка, уборка, подача трапа, прием и выпуск самолетов. Из-за роста тарифов перевозчики вынуждены нести повышенные расходы, а некоторые направления и вовсе стали убыточными. Позднее стало известно, что ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Топливно-обеспечивающая компания» в аэропорту Южно-Сахалинска.

Подробности — в материале “Ъ” «"Аэрофлот" пожаловался ФАС на рост тарифов».