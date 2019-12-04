Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

«Политических пленных мы вернули, но не всех. Я очень бы хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями. Для меня это гуманитарный, важный, очень личный вопрос. Я хочу большого обмена под названием "всех на всех". Меня интересуют все наши, чтобы они были дома»,— сказал господин Зеленский (цитата по «РИА Новости»). По его словам, вопрос будет обсуждаться на встрече в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.

Президент Украины на встрече с премьером Швеции попросил помощи в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Он также призвал страну увеличить деловое присутствие.

Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным 11 июля рассказал, что президент России «видит решение вопроса в обмене всех на всех». Господин Зеленский ответил, что обменяет «всех на всех с радостью».

Обмен заключенными России и Украины произошел в сентябре 2019 года. Страны обменялись по схеме «35 на 35». По данным СМИ, Россия и Украина уже согласовали сценарий нового обмена.

О подготовке к саммиту «нормандской четверки» — в материале “Ъ” «В Минске подготовились к Парижу».