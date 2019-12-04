Начался снос московского киноцентра «Соловей»

Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве. Работы по демонтажу здания могут продлится до марта 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО «Киноцентр» Сергея Черкашина.

Напомним, в столице проходили митинги против сноса киноцентра. К мэру Москвы с просьбой не сносить кинотеатр обращались режиссер Никита Михалков и министр культуры Владимир Мединский. Владелец АО «Киноцентр» и собственник здания Вадим Меркин объяснил снос здания требованиями пожарной безопасности. Он не выходил на связь с прессой и общественностью до конца ноября. Тем не менее на прошлой неделе господин Меркин прислал письмо главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, в котором пообещал сохранить функции кинотеатра и формат «длинных» показов в новом здании.

В воскресенье в «Соловье» прошел последний кинопоказ. Гостям кинотеатра бесплатно показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Со 2 декабря киноцентр прекратил свою работу.

О том, как прошел последний сеанс,— в материале “Ъ FM”.