Губернатор Ростовской области считает излишне жесткой мерой арест Татьяны Быковской

Свое мнение об уголовном деле в отношении министра здравоохранения Ростовской области высказал губернатор региона Василий Голубев, сообщает ТАСС.

«С точки зрения законодательства, человек невиновен, пока его вина в преступлении не доказана в порядке, предусмотренном законом. Это, напомню, принцип презумпции невиновности. Все рабочие вопросы Татьяна Быковская на посту министра решает оперативно и результативно. Посмотрите, у Ростовской области самая обширная в стране сеть сельских фельдшерско-акушерских пунктов - более тысячи. При том, что на уровне государства задача укрепления первичной медицинской помощи сейчас приобрела усиленное звучание»,—передает издание слова главы региона.

Губернатор также считает позицию правоохранительных органов в отношении чиновников министерства чрезмерно жесткой. По его мнению, применяемые к ним ограничительные меры негативно скажутся на социальном самочувствии жителей Ростовской области.

Напомним, министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали 28 ноября по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбудили после проверки ФАС, выявившей нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок. Ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения между региональным Минздравом, четырьмя государственными учреждениями здравоохранения и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Речь идет о торгах, проходивших 2017-2018 годы.

Ленинский суд Ростова отправил чиновницу под домашний арест до 27 января 2020 года.

В ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» также прошли обыски, связанные с делом в отношении госпожи Быковской.

Подробнее о деле Татьяны Быковской читайте в материале “Ъ-Юг” «Отходное дело»

Дарья Голякова