Глава комитета Бундестага раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку-2»

Украина поддерживает идею санкций США против «Северного потока-2», и это ставит под вопрос помощь ей со стороны Евросоюза, считает глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. В интервью «РИА Новости» он рассказал, что Германия может принять контрмеры в случае ограничений с американской стороны. Например, Германия может повысить пошлины на СПГ из США.

«Украина получила и получает политическую и финансовую поддержку от Евросоюза и в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику. Это ставит под вопрос эту помощь (от ЕС.— “Ъ”)»,— сказал господин Эрнст.

Санкции против проекта «Северный поток-2» обсуждают в Конгрессе США. Они могут затронуть компании, которые участвуют в строительстве газопровода. По данным газеты Bild, под их действие могут подпасть швейцарская Allseas и немецкие компании, сотрудничающие с «Газпромом». По словам главы комитета Сената США по международным делам Джима Риша, пока нет единого мнения по поводу введения этих санкций.

В октябре Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку трубопровода. Она была последней страной, которая задерживала строительство.

О снятии препятствий для «Северного потока-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».