Саммит скандального урегулирования

Предстоящий в среду визит в Россию президента Сербии Александра Вучича и его переговоры в Сочи с Владимиром Путиным имеют принципиальное значение. После двух громких, затронувших отношения между двумя странами скандалов — шпионского и с поставками сербских минометных снарядов Украине — нынешний саммит должен дать ответ на главный вопрос: готова ли Сербия быть ключевым союзником Москвы в регионе или продолжит балансировать между Россией и Западом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Встреча глав Сербии и России в Сочи будет уже семнадцатой по счету и третьей в этом году. Тем не менее к нынешним переговорам приковано особое внимание. Накануне Сербию потрясли два скандала, затронувшие ее отношения с РФ. Один — с помощником российского военного атташе, передававшим деньги сербскому агенту (см. “Ъ” от 23 ноября), другой — с поставками сербских минометных снарядов Украине и их использованием в Донбассе (см. “Ъ” от 26 ноября). После них в Сербии даже заговорили о возможной отмене или отсрочке сербско-российского саммита.

Сгладить скандалы постарался лично Александр Вучич, который заверил нацию: «Политику в отношении России менять не будем, воспринимаем ее как братскую страну». В Кремле также выразили уверенность, что «отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер — партнерский, братский, союзнический,— что ничто не может на этот характер повлиять». Впрочем, в ходе недавнего интервью сербскому телевидению Prva господин Вучич все же оставил открытой возможность вернуться к теме скандалов в ходе переговоров с российским коллегой.

В рамках подготовки предстоящего саммита в конце минувшей недели в Белграде побывал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. После переговоров с ним глава сербской дипломатии Ивица Дачич заявил, что шпионский скандал они не обсуждали и что, «если будет что сказать на эту тему, об этом скажут президенты». А Александр Вучич заверил российского гостя: «Сербия остается верна своей политике военного нейтралитета, что ясно и недвусмысленно подтвердит принятием соответствующих стратегических документов».

Последнее заявление сербского лидера было явно призвано снять озабоченность Москвы тем, что Сербия, которая активно предлагает себя на роль ключевого российского союзника на Балканах, предприняла в последние годы ряд реальных шагов в сторону НАТО. Так, в ноябре Белград принял новый План индивидуального партнерства с НАТО (IPAP) на период с 2019 по 2021 год, подтвердив «все более тесное партнерство с альянсом». Предыдущий IPAP Сербия подписала с НАТО в 2015 году, предоставив альянсу право использовать свою военную инфраструктуру. А год спустя сербская Скупщина (парламент) ратифицировала соглашение, по которому натовцы получили свободу передвижения по сербской территории, доступ ко всем объектам, а главное — дипломатический иммунитет.

Принятие «стратегического документа», который, по уверению Александра Вучича, подтвердит нейтралитет Сербии, инициировал сам сербский президент. Недавно он предложил принять 15 февраля, в День государственности, декларацию о политической независимости и военном нейтралитете Сербии.

Впрочем, сербская Скупщина в 2007 году уже принимала схожую резолюцию, которая декларировала, что Сербия не будет вступать в НАТО. Но вопрос военного статуса страны она не сняла. Противники сближения Белграда с НАТО полагают, что парламентская резолюция может быть в любой момент изменена или вместо нее принята новая. Поэтому Москва не раз настоятельно рекомендовала Белграду закрепить нейтральный статус поправкой к конституции, принятой на референдуме. С учетом того, что, согласно опросам, почти 80% сербов против вступления страны в НАТО, исход волеизъявления был бы очевиден. Тем не менее сербское руководство, уверяющее Москву в верности нейтралитету, пока уклоняется от его проведения.

Важной темой переговоров в Сочи, по информации источников “Ъ” в Белграде, станет и Косово. Хотя Белград неизменно благодарит Москву за поддержку в решении косовской проблемы, подходы двух стран к ней не совпадают. Александр Вучич не отказывается от идеи нового установления границ с Приштиной в качестве условия нормализации отношений, что ускорит интеграцию Сербии в ЕС. В Москве же полагают, что это будет фактически означать признание Белградом независимости Косово. Критически относится Москва и к продвигаемому Западом соглашению между Сербией и Косово по нормализации отношений, подозревая, что оно откроет для них дорогу не только в ЕС, но и в НАТО.

В целом же, как уверяют близкие к властям Сербии источники “Ъ”, Белград постарается и дальше сохранять баланс в отношениях с Россией и Западом, избегая явного крена в одну из сторон. Однако многие сербские эксперты предупреждают: попытки Белграда усидеть на двух стульях все более раздражают как Москву, так и Запад.